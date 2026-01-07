2026年の県内経済はどうなるのでしょうか？経済団体が開いた新年祝賀会で県内企業の経営者に今年の展望を聞きました。 新潟商工会議所の新年祝賀会には約770人が出席。各企業のトップに今年の県内経済の展望を天気になぞらえて答えてもらいました。 ■新潟信用金庫小松茂樹理事長 「トランプ関税の影響も当初思っていたほど減速の方には作用せず、何より昨日からの株価の上昇が我々のマインドを上向きにしているのかなと」