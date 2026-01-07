ＤｅＮＡのドラフト３位・宮下朝陽内野手（２１）＝東洋大＝が７日、神奈川・横須賀市内の「青星寮」に入寮した。数ある持参品の中で、宮下は、御朱印帳を紹介。「昨年、いろいろけがが続いたこともあって」と各地で神社巡りをするようになったといい、お守り代わりとして持ち歩くようになったという。大好きだという俳優・木村拓哉が訪れたことで有名な大阪・住吉大社をはじめ、この日、入寮前に参拝した神奈川・鎌倉市内の「