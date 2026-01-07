ロッテの新人選手が７日、千葉県さいたま市のマリーンズ寮に入寮した。育成ドラフト３位の杉山諒外野手（２２）＝愛知学院大＝は菅田将暉の上半身がプリントされた特大のフラッグを持参。「めっちゃ好きなんですよ。それを知った先輩が大学２年の誕生日にくれたんです」と明かした。きっかけは菅田が出演した１３年のドラマ「３５歳の高校生」。「そこから好きになって、歌も好きで」。ファンクラブにも入りライブには３回行っ