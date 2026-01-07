2025年度プロレス大賞授賞式が7日、都内のホテルで行われた。女子レスラーで史上初のMVPを受賞した上谷沙弥が花の模様の着物姿で登場。あいさつに立つといきなりベストバウトを受賞したOZAWAへ「おい、まずOZAWA！裏から聞こえてきたけど、グチグチうるせえよ、いつも、お前、本当に小せえ男だな」と声を張り上げる。MVP＆女子プロレス大賞の2つの受賞に「まあ、沙弥様のことだから当たり前だよな。MVPになったから、1つここ