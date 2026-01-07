山梨県甲州市でトラックと歩行者の男性が衝突する事故があり、男性が意識不明の状態で病院に搬送されました。【映像】事故現場の様子午前8時25分ごろ、甲州市大和町初鹿野の国道20号の交差点付近で「トラックと歩行者の事故」とトラックの運転手から110番通報がありました。警察によりますと、東京方面に向かっていたトラックと道路を同じ方向に歩いていたとみられる男性が衝突したということです。男性は40代から50代くらい