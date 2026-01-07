「東京ダービー」（７日、平和島）岡部大輝（３０）＝東京・１１６期・Ｂ１＝は１号艇で登場した７日の４日目４Ｒでインから２着。予選突破こそ決めたが、勝ち切れずに「スタートを行き切れなかった」とレース後は肩を落としていた。それでも、道中では先行する浜野谷憲吾（東京）を２周１Ｍの全速ターンで抜くことに成功。「行き足とかターンの上がりはいい」と手応えはつかめており、「あとは伸びを求めたい。エンジンが反