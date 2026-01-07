東京・八王子市の住宅で床が崩落し、81歳の男性が床下に落ちる事故がありました。男性は無事に救助されました。7日午後5時過ぎ、八王子市大楽寺町の住宅で、「床が崩落して生き埋めになっている」と119番通報がありました。警視庁によりますと、1階の押し入れの床が崩落し、この家に住む81歳の男性が床下に落ち自力で抜け出せなくなったということです。その後、消防などが駆けつけ男性は無事に救助されましたが、体の痛みを訴えて