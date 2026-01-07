地方競馬で実現した珍名馬対決がＳＮＳで話題になっている。１月７日に行われた浦和競馬１Ｒ（ダート１４００メートル）では実況泣かせのネーミングで知られる、１番人気のスモモモモモモモモ（牝８歳、浦和・小林真治厩舎、父アンライバルド）と、６番人気のバララララララ（牝６歳、浦和・工藤伸輔厩舎、父ジャングルポケット）が対決。前者は２馬身半差の２着、後者は４着と２頭ともに上位争いを演じたため、実況で何度も呼