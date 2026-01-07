地震や豪雨の被害を受けながらも、夢に向かって勉強に励んできた能登の受験生たち。そんな生徒たちを応援しようと、石川県ののと鉄道で特別列車の運行が始まりました。のと鉄道で運転が始まった受験生応援列車。電車の中には、石川県内のプロスポーツチームなどから寄せられた、応援メッセージがずらっと並んでいます。そして初日の7日は…「学生の皆さん応援しています、おはようございます」 元気で健康に