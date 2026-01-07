福井県は７日、杉本達治前知事のセクハラ疑惑についての特別調査委員による報告書を公表し、セクハラがあったと認定した。杉本氏のセクハラ疑惑は昨年４月に「知事から不適切な内容のテキストメッセージが送られた」との通報が県が設置した外部の相談窓口にあり、弁護士による特別調査委員会が立ち上げられていた。報告書によると、杉本氏のセクハラを裏付けるＬＩＮＥなどメッセージが約１０００通あったという。その一部が