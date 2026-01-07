豪州のラッセルボールディングＳで６着だったシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が、次走の候補としてアブダビゴールドＣ・リステッド（２月７日、アブダビ競馬場・芝１６００メートル）を選択肢に入れることになった。キャロットクラブが１月７日、ホームページで発表した。すでにカタールのアイリッシュサラブレッドマーケティングＣ・リステッド（２月１４日、アルライヤン競馬場・芝１６００メートル）