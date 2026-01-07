能登半島地震の教訓を生かし、金沢市の避難所でも、万一の際、避難所のカギを即座に取り出せるようになりました。今月から設置が始まった自動解錠キーボックス。その仕組みを取材しました。災害時に開設される指定避難所。その一つ、旧新竪町小学校には…金沢市危機管理課・中谷 裕一郎 課長：「今年の1月1日から新たに運用したキーボックスになります」 金沢市内の100か所、各地区の拠点となる避難所に設置された