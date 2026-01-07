ＪＲＡは１月７日、２０２３年の報知杯フィリーズレビューを制したシングザットソング（牝６歳、栗東・高野友和厩舎、父ドゥラメンテ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道白老町の白老ファームで繁殖馬となる予定。同馬は２０２２年１０月にデビュー。４戦目で重賞初挑戦Ｖを飾り、昨年も愛知杯で２着。昨年１２月のターコイズＳ（４着）がラストランとなった。通算成績は２３戦２勝。総獲得賞金は１億３