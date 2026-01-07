ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」（毎週金曜 22:07頃〜）では、パーソナリティのこもり校長（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）こと“こもり顧問”と、アンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を全力で応援していき