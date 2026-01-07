人手不足や資材高騰が続く中 渋谷駅街区の再開発が佳境に ─鉄道、都市開発など、個人生活に直結する事業を手掛けている東急会長の野本弘文さん、2026年は企業としてのあり方をどう考えますか。 野本政権が代わり、順調な出だしだと思っていますが、経済を支える我々がしっかりやっていくことが何よりも大事だと思います。日本のあるべき姿を見据え、強くならなければなりません。日本の生産性向上も問われていま