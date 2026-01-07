警察官とともに防犯を呼びかける中学生(イオンモール綾川香川・綾川町) 1月10日の「110番の日」を前に、警察官が中学生と一緒に正しい110番通報の仕方や防犯を呼びかけました。 高松西警察署が企画したイベントには香川県綾川町の中学生が参加しました。 大型商業施設に訪れた人たちに110番通報の正しい使い方や被害が拡大している特殊詐欺被害の防ぎ方などをトーク形式のステージで警察官と