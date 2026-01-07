「七草の節句」の1月7日、岐阜県高山市の神社で七草粥祭が開かれました。参拝者らに地元で穫れた七草を使った“七草がゆ”が振る舞われ、今年1年の無病息災を願いました。参拝者ら：「今日から仕事始めなので、活力になります」「あったまります。今日は一番寒いんだもん」「年が年やで、健康だけ気を付けて」