東京時間17:43現在 香港ハンセン指数 26458.95（-251.50-0.94%） 中国上海総合指数 4085.77（+2.11+0.05%） 台湾加権指数 30435.47（-140.83-0.46%） 韓国総合株価指数 4551.06（+25.58+0.57%） 豪ＡＳＸ２００指数 8695.57（+12.82+0.15%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84769.19（-294.15-0.35%） ７日のアジア株は総じて上昇。上海株が小幅続伸。堅調な動きとなったが１０年５か月