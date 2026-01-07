東京で行われている春の高校バレーで男子の雄物川が３回戦進出を決めました。 ６日の初戦を突破した雄物川は７日に島根の安来と対戦し、セットカウント２対０のストレート勝ちで３回戦に駒を進めました。雄物川は８日の３回戦で兵庫の市立尼崎と対戦し、勝てば同日に行われる準々決勝に臨みます。