福井県の杉本達治前知事（63）が、県職員にセクハラメッセージを送って辞職したのは昨年12月のこと。この問題について調べていた特別調査委員会は7日、調査報告書を公表した。＊＊＊【調査報告書の「セクハラメッセージ」全記録】「ぼくとは濃厚接触でね」「キスしちゃう!?」…信じがたい内容の数々午前10時30分より開かれた臨時記者会見では、鷲頭美央副知事が「圧倒的に優越的地位にいる前知事から数々の性的なテキストメ