静岡県の浜岡原発の再稼働の審査をめぐり、中部電力がデータを不正に操作していた問題で、原子力規制委員会の委員長は審査を白紙に戻す見通しを示しました。「安全規制に対する暴挙」と中部電力を厳しく批判しています。原子力規制委員会山中伸介 委員長「重要なデータを恣意的に操作したもので、安全規制に対する暴挙である」原子力規制委員会の山中委員長が厳しく批判したのは中部電力。静岡県にある浜岡原発3号機と4号機