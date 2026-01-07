記者会見するG大阪のウィッシング新監督＝7日、大阪府吹田市J1のG大阪が7日、大阪府吹田市で始動した。今年から指揮を執るドイツ出身のウィッシング新監督は「質が高く、素晴らしい選手がそろっている。いい方向に向かっていくと思う」と好感触を口にした。2025年はリーグ9位。2月の百年構想リーグ開幕へ「一人一人の選手を見ていきたい」と、まずは戦力を見極める方針だ。横浜Mから加入したFW植中は昨年のリーグ戦で終盤に得