富士フイルムは７日、インスタントカメラ「チェキ」シリーズの新製品を３０日に発売すると発表した。最長１５秒の動画を撮影後、動画データをＱＲコードにして、静止画と共にフィルムへ印刷することができる。友人間で共有する楽しみ方などを想定している。新製品の名前は「インスタックスミニエヴォシネマ」で、想定価格は税込み５万５０００円。他の新機能では、写りの質感を１９６０年代の８ミリフィルムカメラや７０