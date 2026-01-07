1月7日、B3のトライフープ岡山は、福岡大学附属大濠高校3年の村上敬之丞と、山梨学院大学3年の齋藤晴が、特別指定選手として加入することを発表した。いずれも岡山県出身の選手で、活動期間は今年3月までと公表されている。 現在18歳の村上は、182センチ73キロのシューティングガード。高校1年次から全国大会の舞台を経験し、昨年末に行われたウインターカップでは、全6試合に出場し1試合平均6.8得