講談社ゲームラボは、アドベンチャーゲーム『MOCHI-O』を1月20日に発売し、PVを公開した。 参考：『CODE VEIN II』キャラメイクができる体験版1月23日配信へ作ったキャラは本編へ引き継ぎ可能 『MOCHI-O』は、ハムスターによく似た殲滅兵器「もちお」を育てて国を守る、終末国土防衛アドベンチャーだ。プレイヤーは飼育員として「もちお」を育て、迫りくる外敵から自国を守っていく。