気象庁によりますと、日本海北部の低気圧が急速に発達しながら今夜（7日）北日本へ進み、前線があす（8日）にかけて北～西日本を通過します。 あす（8日）～9日は「日本海側を中心に大雪に警戒」→低気圧が急速に発達雪雨シミュレーション【気象庁/7日午後6時更新】 このため、北～西日本ではあす（8日）にかけて落雷や突風、ひょう、急な強い雨に注意、局地的には竜巻などの激しい突風に注意が必要だ