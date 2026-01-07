日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 13199( 11462) 6月限 4( 4) TOPIX先物 3月限 18301( 17294) 日経225ミニ 1月限5571(5071) 2月限 473( 473