日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万3000円コール 取引高(立会内) SBI証券 441( 237) ABNクリアリン証券 421( 221) ソシエテジェネラル証券 138( 138) 楽天証券 111( 1