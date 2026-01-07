日経平均株価 始値52144.64 高値52404.11 安値51830.40 大引け51961.98(前日比 -556.10 、 -1.06％ ) 売買高23億8993万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆4166億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日ぶり反落、フシ目の5万2000円台下回る ２．年明け2営業日で2100円以上の上昇、その反動が顕