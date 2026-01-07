1月7日に食べる風習がある七草がゆが神社で振る舞われるなど、県内各地で一年の無病息災を願う伝統行事が行われました。立ちのぼる湯気の中、ぐつぐつと煮える「七草がゆ」。広島護国神社ではセリやナズナなど春の七草が入ったおかゆが振る舞われました。参拝客は正月の食事で疲れた胃腸を休める七草がゆを食べながら、一年の健康などを願っていました。■親子連れ「おいしいです、は？」「おいしいです」「朝とても寒いので温