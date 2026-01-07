広島市の臨時議会が7日から始まり、市はプレミアム付き商品券などを盛り込んだ補正予算案を提出しました。臨時議会では、一般会計で約69億3300万円の補正予算案が提出されました。このうち、政府の物価高対策交付金を活用したプレミアム付き商品券に68億5000万円を計上。5000円で7500円分を1人2口まで購入でき、デジタルが5月から、紙が8月からの利用開始を予定しています。これに対し議員からは…■門田佳子議員「市民がわざ