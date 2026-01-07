●あす8日(木)は一気に厳寒 一部で雪舞う●9日(金)は朝の底冷えが厳しい●3連休は土曜の雨のあとに強烈寒波…連休後半は市街地も雪の影響が心配＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう7日(水)の県内は、朝は所々で氷点下の気温となるなど底冷えが強まりましたが、日中は広く12～13度くらいまで気温が上がり、昼間は日ざしに少し心地良さを感じる時間がありました。しかし、その2桁の気温の陽気から、この先はガラッと空気が変わって