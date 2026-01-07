ＮＨＫ党の立花孝志被告に名誉を傷つけられたなどとして、兵庫県議が損害賠償を求める訴えを起こしました。ＮＨＫ党党首の立花孝志被告（５８）は、選挙の街頭演説などで元兵庫県議の竹内英明さんの名誉を傷つけた罪などで去年１１月に起訴されました。被害を訴えているのは、竹内さんだけではありません。（立花孝志被告）「出てこい！奥谷」「ちょっとチャイムだけ鳴らしとこか」おととし１１月に行われた兵庫県知事選で