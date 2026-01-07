°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×µ¿ÏÇ¡£ÅÞ¤Ï´ØÍ¿¤·¤¿µÄ°÷¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÃæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¡Ë¡Ö¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤³¤¦¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¤Ç¤¹¡£µîÇ¯£±£²·î¤ÎÂçºåÉÜµÄ²ñ¤Ç¡¢°Ý¿·¤Î°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤¬µþÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤ÎÍý»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦