鳥栖商―銀河学院第2セット、スパイクを決める銀河学院・畠山（2）＝東京体育館バレーボールの全日本高校選手権第3日は7日、東京体育館で2回戦が行われ、男子は福岡大大濠が小松大谷（石川）を2―0で下し、3回戦に進出した。東山（京都）は東北（宮城）に、雄物川（秋田）は安来（島根）にそれぞれストレート勝ち。川内商工（鹿児島）や清風（大阪）なども勝ち上がった。女子は初出場の銀河学院（広島）が鳥栖商（佐賀）に2