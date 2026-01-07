韓国の李在明大統領は訪問先の中国で会見し、習近平国家主席との会談で朝鮮半島情勢をめぐり、「中国に仲裁の役割を果たしてほしい」と要請したことを明らかにしました。今月4日から中国を訪れている李大統領は5日、習主席との首脳会談で朝鮮半島情勢などをめぐり協議しました。李大統領は会談の中で北朝鮮との間で「信頼がゼロであるだけでなく敵対感だけがある」として、中国に対して「平和の仲裁者の役割を果たして欲しい」と要