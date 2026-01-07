ドーピング違反により昨年2月24日の伊東を最後にレースから遠ざかり、6日に11カ月ぶりに実戦復帰。最下位7着だった野口諭実可（33＝大分・102期）が7日、久留米競輪ナイターの6Rで復帰2戦目に挑み、6着だった。勝負どころで積極的に早めに上昇。果敢に風を切ったが4角でかわされた。そこから懸命に踏ん張ったが7車立ての6着。とはいえ、レース勘は取り戻しつつあるように見えた。