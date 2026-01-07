元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。ブルージェイズ入りが決まった岡本和真が狙うべきポジションについて語った。“デーブ大久保”こと大久保博元氏○岡本和真が狙うべきポジション岡本の守備位置について、デーブ氏は「ファーストはないですね。ゲレーロ・ジュニア選手、こんなスーパースターがいるわけですから、ここにはめようとはしま