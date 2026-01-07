インドネシア発のホラー映画『サトウキビは知っている』が、2026年4月10日より日本公開されることが決定。あわせて、ビジュアルと特報が解禁された。【動画】ホラー大国インドネシアで、2025年に国民が最も恐怖した物語『サトウキビは知っている』特報本作は、人気ホラー作家SIMPLEMANのスレッド投稿を原案とする恐怖エンターテインメント。本国公開時（2025年3月31日公開）には470万人を動員し、2025年のインドネシア国内実写