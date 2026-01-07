龍宮城が、2ndアルバム『SHIBAI (Deluxe)』から新曲「あっかんべ」を先行配信した。楽曲「あっかんべ」は、シャ乱Qの名曲「ズルい女」をサンプリングした新曲。“オルタナティブ“を掲げる龍宮城にとって、ジャンルレスなサウンドや哲学を追求した新境地の1曲に仕上がったとのこと。作詞では、ジャンルレスなサウンドや作詞をサポートしてきた辻村有記に加え、メンバーのRay、ITARU、齋木春空が参加している。冷笑や欺瞞に対して、