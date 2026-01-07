◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝７日、栗東トレセンこうやまき賞２着のアーリーハーベスト（牝３歳、栗東・小林真也厩舎、父アドマイヤマーズ）は小崎綾也騎手（レースは小沢大仁騎手）を背に坂路で単走。活発な身のこなしで、四肢を大きく動かしながら登坂した。５５秒６―１２秒６と全体時計は抑えめだが、数字以上の勢い。小林調教師は「ジョッキーの話では、動きはス