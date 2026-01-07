【モデルプレス＝2026/01/07】タレント・磯山さやかが2025年10月22日に発売したデビュー25周年記念の最新写真集「余韻」（講談社）の重版が決定。写真集カットが公開された。【写真】41歳美女、椅子に腰掛け美ボディ大胆披露◆磯山さやか、最新写真集「余韻」重版決定バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山。オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶