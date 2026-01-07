King Gnuが、1月16日に放送されるニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを担当することを発表した。2019年に井口理がレギュラーパーソナリティを務めていた『King Gnu 井口理のオールナイトニッポン0(ZERO)』にメンバー全員がゲスト出演したことはあったが、メンバー全員でオールナイトニッポンのパーソナリティを担当するのは初めてとなる。◆◆◆◾️King Gnu・井口 理コメ