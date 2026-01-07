“朝ドラヒロインリレー”２人の着物姿が、注目を集めている。７日、自身のインスタグラムで着物姿を公開したのは、今春から見上愛と共に「風、薫る」でヒロインを務める女優の上坂（こうさか）樹里。同じ事務所に所属し、現在放送中の「ばけばけ」でヒロインを務めている郄石あかりと、笑顔で笑いあう２ショットを披露した。この投稿には「早くも引き継ぎ式！？」「めっちゃ素敵すぎるかわいい」「やばい、綺麗すぎ