将棋の藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で指された第１１期叡王戦本戦トーナメントで山崎隆之九段と対局。振り駒の結果、先手となった藤井が１２７手で勝利し、８強入りを決めた。今年の初戦を白星で飾った。２４年１２月にオープンした関西将棋会館での公式戦では、自身２戦目の初勝利。初対局は昨年２月２５日の第１０期本棋戦本戦トーナメント準決勝で、糸谷哲郎八段