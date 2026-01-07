幾田りらが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第628回に出演することを発表した。今回披露する楽曲は、2025年12月に配信リリースされた、韓国のプロデューサー兼国民的ヒップホップアーティスト・ZICOとのコラボレーションシングル「DUET」だ。楽曲は、英語・日本語・韓国語の3言語を織り交ぜながら、ZICOと幾田りらのボーカルが軽快に掛け合うダンスポップチューンだという。本パフォーマンスでは、初となる生バンド編成での