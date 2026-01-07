Ｊ１清水エスパルスは７日、静岡市内で新体制発表会見を行った。今季のスローガンは「ＯＮＥＦＡＭＩＬＹ―ＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ―」と発表された。山室晋也社長は２０２４、２５年のスローガンであった「ＯＮＥＦＡＭＩＬＹ」について「クラブスタッフ、チーム、サポーターに一体感をもたらしてきた言葉」とした上で「清水エスパルスにしっかりと根付く言葉。我々は引き続き、この『ＯＮＥＦＡＭＩＬＹ』という