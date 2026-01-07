グラビアアイドルの榎原依那（28歳）が、1月6日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season5」（ABEMA）に出演。写真集の撮影で「1番大変だった」という“髪ブラ”ショットの苦労話を明かし、ニューヨーク・屋敷は「あゆも大変やったやろうな」としみじみ語った。番組には今回、“国宝ボディ”と称される榎原依那がゲスト出演。最新写真集に掲載の“髪ブラ”ショットを披露し、「令和のあゆ」「許可取った？」と盛り上がるMC