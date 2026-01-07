blank paperが、新曲「YOAKE」を1月7日に配信リリースした。本楽曲「YOAKE」は、1月6日より放送・配信がスタートしたTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』のオープニング主題歌として書き下ろされた一曲。夜明け＝“YOAKE”をモチーフに、闇の中から一歩を踏み出す意志や、静かに高まっていく感情の流れを描いた楽曲となっている。エレクトロニックとオルタナティブ・ロックを軸に、余白を生かしたサウンドデザインとエモーショナ