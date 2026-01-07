兄弟ユニット「ジョナス・ブラザーズ」のジョー・ジョナス（36）が、モデルのタチアナ・ガブリエラと昨年夏の終わり頃から交際していると報じられている。ジョーは、1月2日にタチアナのインスタグラム投稿に「いいね」を押し、さらに「よだれ」の絵文字をコメントしたことで、ファンの間で一気に新恋人説が加速した。 【写真】タチアナのインスタジョーが速攻で「いいね」している その後「Usウィ